Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,22
Економія при броні: -4,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,89
Економія при броні: -19,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,20
Економія при броні: -30,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,33
Економія при броні: -12,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
95,85
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
89,94
Економія при броні: -10,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
94,90
Економія при броні: -3,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,66
Економія при броні: -11,35 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,52
Економія при броні: -12,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
103,70
Економія при броні: -31,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
107,94
Економія при броні: -5,81 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
4.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
107,70
Економія при броні: -35,70 грн