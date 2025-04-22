Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
103,70
Економія при броні: -30,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
103,70
Економія при броні: -30,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
108,61
Економія при броні: -6,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,23
Економія при броні: -19,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
107,70
Економія при броні: -34,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
93,44
Економія при броні: -21,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,38
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,20
Економія при броні: -29,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,20
Економія при броні: -29,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,38
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,20
Економія при броні: -29,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,20
Економія при броні: -29,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
103,70
Економія при броні: -30,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
107,90
Економія при броні: -5,70 грн