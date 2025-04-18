Харків (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,02
Економія при броні: -17,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,20
Економія при броні: -26,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
103,70
Економія при броні: -27,60 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,87
Економія при броні: -4,66 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,40
Економія при броні: -26,30 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,84
Економія при броні: -9,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,26
Економія при броні: -8,65 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
93,00
Економія при броні: -20,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
2.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
107,70
Економія при броні: -31,60 грн