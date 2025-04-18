Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,27
Економія при броні: -6,46 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,55
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
106,70
Економія при броні: -4,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
98,77
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,50
Економія при броні: -18,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,20
Економія при броні: -30,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
94,80
Економія при броні: -22,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,79
Економія при броні: -21,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,92
Економія при броні: -21,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,32
Економія при броні: -20,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,53
Економія при броні: -20,72 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,40
Економія при броні: -30,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,08
Економія при броні: -19,27 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома