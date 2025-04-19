Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,03
Економія при броні: -6,71 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,88
Економія при броні: -6,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
94,14
Економія при броні: -6,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,40
Економія при броні: -30,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,05
Економія при броні: -12,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,20
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,36
Економія при броні: -12,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,96
Економія при броні: -13,14 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,86
Економія при броні: -21,93 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
89,94
Економія при броні: -3,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
106,46
Економія при броні: -4,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,99
Економія при броні: -22,06 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
97,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,11
Економія при броні: -22,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,84
Економія при броні: -20,91 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Ощад аптека
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,40
Економія при броні: -30,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,40
Економія при броні: -30,00 грн