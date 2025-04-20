Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
97,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,20
Економія при броні: -30,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,15
Економія при броні: -6,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,11
Економія при броні: -6,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
96,33
Економія при броні: -5,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
98,05
Економія при броні: -3,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,22
Економія при броні: -6,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,47
Економія при броні: -6,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,07
Економія при броні: -8,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,75
Економія при броні: -6,98 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
97,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
93,94
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
97,94
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,21
Економія при броні: -13,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
103,70
Економія при броні: -31,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
89,72
Економія при броні: -5,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
93,81
Економія при броні: -6,68 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
106,89
Економія при броні: -4,97 грн