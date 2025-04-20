Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,40
Економія при броні: -11,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,55
Економія при броні: -4,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
104,85
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
106,85
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
106,11
Економія при броні: -4,31 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,77
Економія при броні: -22,85 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
94,80
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,88
Економія при броні: -22,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
93,54
Економія при броні: -12,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,97
Економія при броні: -9,95 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,49
Економія при броні: -10,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
106,98
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,53
Економія при броні: -11,51 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
97,00
Економія при броні: -7,00 грн