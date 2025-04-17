Київ (адресу не вказано)
Доступно в 302 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
107,70
Економія при броні: -34,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
103,70
Економія при броні: -30,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за null хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,53
Економія при броні: -20,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,20
Економія при броні: -28,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,71
Економія при броні: -18,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,87
Економія при броні: -5,84 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
103,78
Економія при броні: -3,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
103,70
Економія при броні: -30,30 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
106,78
Економія при броні: -4,13 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,13
Економія при броні: -20,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,14
Економія при броні: -2,83 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
103,70
Економія при броні: -30,30 грн