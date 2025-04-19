Львів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
109,29
Економія при броні: -6,65 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,52
Економія при броні: -21,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,51
Економія при броні: -22,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
91,67
Економія при броні: -21,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,20
Економія при броні: -31,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,20
Економія при броні: -31,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
94,80
Економія при броні: -24,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,40
Економія при броні: -32,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
93,34
Економія при броні: -5,46 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
94,99
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
109,23
Економія при броні: -7,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
92,88
Економія при броні: -10,48 грн
Пульс
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
2.6 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
105,36
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
93,05
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
90,04
Економія при броні: -20,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,20
Економія при броні: -31,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 64
3.4 км
Камфомен® аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 г №1
Стома
102,40
Економія при броні: -32,10 грн