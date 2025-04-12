фармакодинаміка. Декспантенол, діюча речовина мазі Бепантен, у клітинах швидко перетворюється у пантотенову кислоту і діє як вітамін. Декспантенол легше, ніж пантотенова кислота, абсорбується після місцевого застосування.

Пантотенова кислота є компонентом есенціального коензиму А (СоА). Ацетилкоензим А (acetil-СоА) відіграє центральну роль у метаболізмі кожної клітини. Таким чином, пантотенова кислота є необхідною для відновлення і регенерації пошкоджених шкіри і слизових оболонок.

Фармакокінетика. Декспантенол швидко абсорбується шкірою, після чого одразу перетворюється на пантотенову кислоту та додається до внутрішнього депо цього вітаміну.

У крові пантотенова кислота зв’язується з протеїнами плазми крові (переважно з β-глобулінами та альбуміном). У здорових дорослих пацієнтів концентрація становить близько 500–1000 мкг/л та 100 мкг/л у крові та сироватці крові відповідно.

Пантотенова кислота не метаболізується в організмі та виводиться у незміненому вигляді. Після перорального застосування 60–70% дози препарату виводиться з сечею, решта — з калом. У дорослих з сечею виводиться 2–7 мг пантотенової кислоти на добу, у дітей — 2–3 мг.