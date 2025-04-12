Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Бепантен мазь інструкція із застосування
Склад
Декспантенол - 50 мг/г
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Декспантенол, діюча речовина мазі Бепантен, у клітинах швидко перетворюється у пантотенову кислоту і діє як вітамін. Декспантенол легше, ніж пантотенова кислота, абсорбується після місцевого застосування.
Пантотенова кислота є компонентом есенціального коензиму А (СоА). Ацетилкоензим А (acetil-СоА) відіграє центральну роль у метаболізмі кожної клітини. Таким чином, пантотенова кислота є необхідною для відновлення і регенерації пошкоджених шкіри і слизових оболонок.
Фармакокінетика. Декспантенол швидко абсорбується шкірою, після чого одразу перетворюється на пантотенову кислоту та додається до внутрішнього депо цього вітаміну.
У крові пантотенова кислота зв’язується з протеїнами плазми крові (переважно з β-глобулінами та альбуміном). У здорових дорослих пацієнтів концентрація становить близько 500–1000 мкг/л та 100 мкг/л у крові та сироватці крові відповідно.
Пантотенова кислота не метаболізується в організмі та виводиться у незміненому вигляді. Після перорального застосування 60–70% дози препарату виводиться з сечею, решта — з калом. У дорослих з сечею виводиться 2–7 мг пантотенової кислоти на добу, у дітей — 2–3 мг.
Показання Бепантен мазь
Бепантен, мазь, застосовувати у наступних випадках:
— для прискорення загоєння та епітелізації шкіри при мікроушкодженнях (нетяжкі опіки та подряпини); при подразненнях шкіри (наприклад унаслідок радіотерапії, фототерапії або опромінення ультрафіолетовими променями); при хронічних виразках шкіри та пролежнях; анальних тріщинах; ерозіях шийки матки та після пересадки шкіри;
— для профілактики та лікування потрісканої або шершавої та сухої шкіри;
— для регулярного профілактичного догляду за молочними залозами у жінок, які годують груддю, та для лікування подразнень та тріщин сосків;
— для догляду за немовлятами: профілактика та лікування пелюшкового дерматиту;
— для обробки шкіри пацієнтів під час та після місцевого застосування кортикостероїдів.
Застосування Бепантен мазь
лікування поверхневих ран будь-якого походження та профілактика потрісканої, сухої або шершавої шкіри: застосовувати Бепантен, мазь, 1 або кілька разів на добу в разі необхідності.
Догляд за молочними залозами у жінок, які годують груддю: наносити мазь на соски після кожного годування груддю.
Лікування дефектів слизової оболонки шийки матки: застосовувати мазь 1 або кілька разів на добу під наглядом лікаря.
Догляд за немовлятами: застосовувати Бепантен мазь після кожної зміни пелюшок (підгузника).
Бепантен, мазь, діючою речовиною якої є декспантенол, має основу, що містить велику кількість жиру. Для застосування на мокнучих ранах, незахищених поверхнях шкіри (обличчя) та волосистій шкірі краще застосовувати Бепантен, мазь, що швидко проникає в шкіру.
Діти. Препарат застосовують у дітей різних вікових груп, включаючи немовлят.
Протипоказання
підвищена чутливість до декспантенолу або інших компонентів препарату.
Побічна дія
з боку імунної системи, а також шкіри та підшкірних тканин. Повідомлялося про алергічні реакції та алергічні реакції з боку шкіри: контактний дерматит, алергічний дерматит, свербіж, еритему, екзему, висип, кропив’янку, подразнення шкіри та пухирці.
Особливості застосування
при застосуванні препарату слід уникати контакту з очима.
Цетиловий спирт, стеариловий спирт, ланолін можуть спричиняти місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит).
Застосування мазі Бепантен для загоєння та лікування ран у ділянці статевих органів або заднього проходу при одночасному використанні презервативів із латексу призводить до зниження міцності та надійності презервативів, оскільки Бепантен, мазь, містить як допоміжну речовину парафін білий м’який..
Застосування у період вагітності або годування груддю. Немає жодних підстав вважати, що застосування препарату в період вагітності або годування груддю є ризикованим. Протягом вагітності препарат слід застосовувати за призначенням лікаря.
При застосуванні для лікування тріщин сосків у період годування груддю препарат слід змити перед грудним годовуванням.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
випадки взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.
Передозування
діюча речовина мазі Бепантен, декспантенол, нетоксична. Гіпервітаміноз не описаний.
Умови зберігання
при температурі нижче 25 °С.