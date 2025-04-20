Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
318,59
Економія при броні: -20,59 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
328,18
Економія при броні: -26,17 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
706,92
Економія при броні: -83,66 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
333,55
Економія при броні: -50,04 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
725,13
Економія при броні: -33,81 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -40,40 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
338,00
Економія при броні: -80,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
678,97
Економія при броні: -53,97 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
318,59
Економія при броні: -60,59 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
343,90
Економія при броні: -59,80 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
329,25
Економія при броні: -10,21 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
749,03
Економія при броні: -23,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
343,90
Економія при броні: -59,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
304,83
Економія при броні: -23,27 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
727,40
Економія при броні: -103,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
335,73
Економія при броні: -76,93 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
730,52
Економія при броні: -107,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
329,83
Економія при броні: -48,52 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
712,56
Економія при броні: -110,15 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
318,60 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
335,60
Економія при броні: -54,29 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
711,59
Економія при броні: -109,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
345,06
Економія при броні: -63,17 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
750,83
Економія при броні: -127,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
336,54
Економія при броні: -59,71 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
713,59
Економія при броні: -46,87 грн