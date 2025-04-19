Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 261 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
358,84
Економія при броні: -77,25 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
708,10
Економія при броні: -115,28 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
343,90
Економія при броні: -60,40 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
705,40
Економія при броні: -109,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
343,90
Економія при броні: -60,40 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
665,70
Економія при броні: -70,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
343,90
Економія при броні: -60,40 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
340,82
Економія при броні: -59,08 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
722,66
Економія при броні: -129,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
334,28
Економія при броні: -52,36 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
699,06
Економія при броні: -90,05 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
343,90
Економія при броні: -60,40 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -41,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
664,20
Економія при броні: -68,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
343,90
Економія при броні: -60,40 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн