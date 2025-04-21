Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
340,95
Економія при броні: -58,21 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
722,93
Економія при броні: -128,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -32,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
665,70
Економія при броні: -61,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
340,26
Економія при броні: -57,52 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
721,49
Економія при броні: -126,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -32,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
706,30
Економія при броні: -102,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -32,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
687,00
Економія при броні: -82,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -32,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
330,68
Економія при броні: -47,94 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
733,34
Економія при броні: -117,82 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
328,99
Економія при броні: -46,25 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
729,60
Економія при броні: -114,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -32,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80
Економія при броні: -88,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
337,70
Економія при броні: -45,40 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
333,22
Економія при броні: -50,37 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
720,11
Економія при броні: -125,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
351,42
Економія при броні: -68,57 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
716,40
Економія при броні: -121,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -32,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80
Економія при броні: -88,70 грн