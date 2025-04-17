Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 896 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
337,70
Економія при броні: -46,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
337,70
Економія при броні: -46,20 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
705,60
Економія при броні: -94,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
312,24
Економія при броні: -36,43 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
677,08
Економія при броні: -51,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
678,98
Економія при броні: -27,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
343,34
Економія при броні: -56,49 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
747,09
Економія при броні: -108,94 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
312,24
Економія при броні: -36,43 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
678,98
Економія при броні: -53,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
340,69
Економія при броні: -61,08 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
741,31
Економія при броні: -99,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -33,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр