Київ
Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)

Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 896 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
316,32 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
686,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
300,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
681,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
287,10 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
676,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
300,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
661,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
287,10 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
600,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
337,70
Економія при броні: -46,20 грн
291,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
337,70
Економія при броні: -46,20 грн
291,50 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
705,60
Економія при броні: -94,90 грн
610,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
312,24
Економія при броні: -36,43 грн
275,81 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
677,08
Економія при броні: -51,23 грн
625,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
300,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
681,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
316,46 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
622,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
678,98
Економія при броні: -27,63 грн
651,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
343,34
Економія при броні: -56,49 грн
286,85 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
747,09
Економія при броні: -108,94 грн
638,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
297,12 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
670,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
317,33 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
690,62 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
312,24
Економія при броні: -36,43 грн
275,81 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
678,98
Економія при броні: -53,13 грн
625,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
317,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
300,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
681,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
340,69
Економія при броні: -61,08 грн
279,61 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
741,31
Економія при броні: -99,97 грн
641,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -33,00 грн
291,50 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
280,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
680,50 грн
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