Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -41,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
336,61
Економія при броні: -54,86 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
700,26
Економія при броні: -68,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
338,00
Економія при броні: -40,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
681,23
Економія при броні: -47,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
354,63
Економія при броні: -50,59 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
736,82
Економія при броні: -36,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
332,28
Економія при броні: -50,61 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
736,65
Економія при броні: -103,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
347,11
Економія при броні: -65,72 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
684,96
Економія при броні: -46,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
353,51
Економія при броні: -71,78 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
720,66
Економія при броні: -82,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -41,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
705,60
Економія при броні: -109,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
337,71
Економія при броні: -55,98 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
693,62
Економія при броні: -55,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
359,75
Економія при броні: -87,25 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
752,59
Економія при броні: -158,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -41,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
345,48
Економія при броні: -78,40 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
732,55
Економія при броні: -139,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
342,76
Економія при броні: -70,26 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
702,34
Економія при броні: -108,23 грн