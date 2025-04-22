Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -34,30 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
706,30
Економія при броні: -90,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
337,74
Економія при броні: -10,13 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
705,66
Економія при броні: -21,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -34,30 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80
Економія при броні: -76,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -34,30 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
357,86
Економія при броні: -74,05 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
748,64
Економія при броні: -130,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -34,30 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
345,06
Економія при броні: -65,64 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
750,83
Економія при броні: -66,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -34,30 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
340,17
Економія при броні: -56,36 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
719,18
Економія при броні: -100,91 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -34,30 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
334,66
Економія при броні: -50,69 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
709,60
Економія при броні: -118,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
342,92
Економія при броні: -59,11 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
727,12
Економія при броні: -135,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр