ДЕКСПАНТЕНОЛ (DEXPANTHENOLUM)

спиртовий аналог пантотенової кислоти, який має, завдяки проміжним перетворенням, таку ж саму біологічну активність, що й пантотенова кислота, однак він краще резорбується при місцевому застосуванні; пантотенова кислота є водорозчинним вітаміном, що бере участь у різних метаболічних процесах у вигляді коферменту А; пантотенова кислота необхідна для формування і регенерації шкіри і слизових оболонок; завдяки своїм протизапальним та протисвербіжним властивостям, а також здатності прискорювати грануляцію та реепітелізацію, декспантенол сприяє швидкому загоєнню запалення очей небактеріального генезу; при місцевому застосуванні декспантенол/пантенол здатний компенсувати підвищену потребу ушкодженої шкіри або слизових оболонок у пантотеновій кислоті.