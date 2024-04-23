ДЕКСПАНТЕНОЛ (DEXPANTHENOLUM) Діюча речовина
HSDB: D(+)-α,γ-дигідрокси-N-(3-гідроксипропіл)-β,β-диметилбутирамід.
HSDB, RTECS: d-пантотеніловий спирт.
спиртовий аналог пантотенової кислоти, який має, завдяки проміжним перетворенням, таку ж саму біологічну активність, що й пантотенова кислота, однак він краще резорбується при місцевому застосуванні; пантотенова кислота є водорозчинним вітаміном, що бере участь у різних метаболічних процесах у вигляді коферменту А; пантотенова кислота необхідна для формування і регенерації шкіри і слизових оболонок; завдяки своїм протизапальним та протисвербіжним властивостям, а також здатності прискорювати грануляцію та реепітелізацію, декспантенол сприяє швидкому загоєнню запалення очей небактеріального генезу; при місцевому застосуванні декспантенол/пантенол здатний компенсувати підвищену потребу ушкодженої шкіри або слизових оболонок у пантотеновій кислоті.
неінфекційні кератопатії, в тому числі дистрофії рогівки, дегенерації рогівки, рецидивні ерозії рогівки та профілактика пошкодження рогівки при використанні контактних лінз; комплексне лікування пошкоджень рогівки та кон’юнктиви, хімічних та термічних опіків; у комплексній терапії інфекційних уражень рогівки бактеріального, вірусного та грибкового походження; симптоматичне лікування сухості рогівки та кон’юнктиви, спричиненої зниженням слізної секреції, що може бути пов’язано з місцевими чи системними захворюваннями або механічною нездатністю заплющити повіки; зволоження ока при носінні жорстких контактних лінз.
залежно від тяжкості і вираженості симптомів призначати: по 1 крап. у кон’юнктивальний мішок ураженого ока 4 р/добу та перед сном (гель очн.), дорослим закапують у кон¢юнктивальний мішок по 1 крап. в кожне око до 6 р/добу, у тяжких випадках можна закапувати щогодини (крап.очні), тривалість курсу лікування залежить від клінічної картини і встановлюється індивідуально.
підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.
р-ції гіперчутливості, у т.ч. свербіж, висип, кропив’янка, відчуття легкого печіння або сльозотеча, а також подразнення очей або біль в очах, почервоніння, відчуття чужорідного тіла в оці, біль, підвищена сльозотеча, свербіж, набряк кон’юнктиви.