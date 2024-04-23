Всі аптеки України
Активні речовини — “Д”ДЕКСПАНТЕНОЛ (DEXPANTHENOLUM)

ДЕКСПАНТЕНОЛ (DEXPANTHENOLUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 22 препарати
Бепантен® мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1; Байєр
Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байєр
В 1186 аптеках
від 227,75 грн
Ціни в аптеках
Корнерегель® гель очний, 50 мг/г, туба, 5 г, № 1; Др. Манн
Корнерегель® Гель очний, 50 мг/г, туба, 5 г, № 1 Др. Манн
В 1061 аптеці
від 234,75 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® крем, 5 %, туба, 30 г, № 1; Байєр
Бепантен® Крем, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байєр
В 1030 аптеках
від 221,67 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1; Байєр
Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байєр
В 886 аптеках
від 485,84 грн
Ціни в аптеках
Бепантен® крем, 5 %, туба, 100 г, № 1; Байєр
Бепантен® Крем, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байєр
В 682 аптеках
від 506,26 грн
Ціни в аптеках
Пантенол-Тева мазь, 5 %, туба, 35 г, № 1; Тева Україна
Пантенол-Тева Мазь, 5 %, туба, 35 г, № 1 Тева Україна
В 675 аптеках
від 161,52 грн
Ціни в аптеках
Пантенол аерозоль піна нашкірна, контейнер, 116 г, № 1; Мікрофарм
Пантенол аерозоль Піна нашкірна, контейнер, 116 г, № 1 Мікрофарм
В 520 аптеках
від 72,83 грн
Ціни в аптеках
Сікапротект краплі очні, флакон-крапельниця, 10 мл, № 1; Урсафарм
Сікапротект Краплі очні, флакон-крапельниця, 10 мл, № 1 Урсафарм
В 468 аптеках
від 169,15 грн
Ціни в аптеках
Пантенол аерозоль піна нашкірна, контейнер, 58 г, № 1; Мікрофарм
Пантенол аерозоль Піна нашкірна, контейнер, 58 г, № 1 Мікрофарм
В 402 аптеках
від 63,18 грн
Ціни в аптеках
Пантекрем® крем, 5 %, туба, 30 г, № 1; Фітофарм
Пантекрем® Крем, 5 %, туба, 30 г, № 1 Фітофарм
В 159 аптеках
від 141,40 грн
Ціни в аптеках
Пантенол-Здоров'я крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 30 г, № 1; Здоров'я ФК
Пантенол-Здоров'я Крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 30 г, № 1 Здоров'я ФК
В 24 аптеках
від 70,31 грн
Ціни в аптеках
Пантенол-Здоров'я крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 15 г, № 1; Здоров'я ФК
Пантенол-Здоров'я Крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 15 г, № 1 Здоров'я ФК
В 16 аптеках
від 48,55 грн
Ціни в аптеках
Пантенол аерозоль піна нашкірна, контейнер, 116 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Мікрофарм
Пантенол аерозоль Піна нашкірна, контейнер, 116 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Мікрофарм
В 8 аптеках
від 150,00 грн
Ціни в аптеках
Хепідерм-Здоров'я Аерозоль піна нашкірна, 50 мг/г, балон, 117 г, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хепідерм-Здоров'я Аерозоль Піна нашкірна, 50 мг/г, балон, 117 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 2 аптеках
від 65,92 грн
Ціни в аптеках
Пантенол піна нашкірна, 50 мг/г, балон, 116 г, № 1; Мультіспрей
Пантенол Піна нашкірна, 50 мг/г, балон, 116 г, № 1 Мультіспрей
В 4 аптеках інших міст
від 46,30 грн
Ціни в інших містах
Хепідерм-Здоров'я Аерозоль піна нашкірна, 50 мг/г, балон, 58.5 г, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хепідерм-Здоров'я Аерозоль Піна нашкірна, 50 мг/г, балон, 58.5 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1 аптеці інших міст
від 44,91 грн
Ціни в інших містах
Пантенол-Здоров'я Аерозоль піна нашкірна, 50 мг/г, балон, 58.5 г, № 1; Здоров'я ФК
Пантенол-Здоров'я Аерозоль Піна нашкірна, 50 мг/г, балон, 58.5 г, № 1 Здоров'я ФК
В 1 аптеці інших міст
від 82,10 грн
Ціни в інших містах
Пантенол спрей піна нашкірна, контейнер під тиском, 130 г, № 1; Др. Манн
Пантенол спрей Піна нашкірна, контейнер під тиском, 130 г, № 1 Др. Манн
Немає в наявності
Пантенол мазь, 50 мг/г, туба, 30 г, № 1; Хемофарм
Пантенол Мазь, 50 мг/г, туба, 30 г, № 1 Хемофарм
Немає в наявності
Хепідерм-Здоров'я крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 15 г, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хепідерм-Здоров'я Крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 15 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Хепідерм-Здоров'я крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 30 г, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хепідерм-Здоров'я Крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 30 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Хепідерм-Здоров'я крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 100 г, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хепідерм-Здоров'я Крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 100 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Mm = 205,26 Да. Точка плавлення — <25 °С; log P (октанол-вода) = –1,92.
ДЕКСПАНТЕНОЛ (DEXPANTHENOLUM)
CAS №: 81-13-0 C9H19NO4
USPDDN, RTECS: D-(+)-2,4-дигідрокси-N-(3-гідроксипропіл)-3,3-диметилбутирамід.
HSDB: D(+)-α,γ-дигідрокси-N-(3-гідроксипропіл)-β,β-диметилбутирамід.
HSDB, RTECS: d-пантотеніловий спирт.

спиртовий аналог пантотенової кислоти, який має, завдяки проміжним перетворенням, таку ж саму біологічну активність, що й пантотенова кислота, однак він краще резорбується при місцевому застосуванні; пантотенова кислота є водорозчинним вітаміном, що бере участь у різних метаболічних процесах у вигляді коферменту А; пантотенова кислота необхідна для формування і регенерації шкіри і слизових оболонок; завдяки своїм протизапальним та протисвербіжним властивостям, а також здатності прискорювати грануляцію та реепітелізацію, декспантенол сприяє швидкому загоєнню запалення очей небактеріального генезу; при місцевому застосуванні декспантенол/пантенол здатний компенсувати підвищену потребу ушкодженої шкіри або слизових оболонок у пантотеновій кислоті.

неінфекційні кератопатії, в тому числі дистрофії рогівки, дегенерації рогівки, рецидивні ерозії рогівки та профілактика пошкодження рогівки при використанні контактних лінз; комплексне лікування пошкоджень рогівки та кон’юнктиви, хімічних та термічних опіків; у комплексній терапії інфекційних уражень рогівки бактеріального, вірусного та грибкового походження; симптоматичне лікування сухості рогівки та кон’юнктиви, спричиненої зниженням слізної секреції, що може бути пов’язано з місцевими чи системними захворюваннями або механічною нездатністю заплющити повіки; зволоження ока при носінні жорстких контактних лінз.

залежно від тяжкості і вираженості симптомів призначати: по 1 крап. у кон’юнктивальний мішок ураженого ока 4 р/добу та перед сном (гель очн.), дорослим закапують у кон¢юнктивальний мішок по 1 крап. в кожне око до 6 р/добу, у тяжких випадках можна закапувати щогодини (крап.очні), тривалість курсу лікування залежить від клінічної картини і встановлюється індивідуально.

підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

р-ції гіперчутливості, у т.ч. свербіж, висип, кропив’янка, відчуття легкого печіння або сльозотеча, а також подразнення очей або біль в очах, почервоніння, відчуття чужорідного тіла в оці, біль, підвищена сльозотеча, свербіж, набряк кон’юнктиви.