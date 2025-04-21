Бепантен® мазь (Bepanthen® ointment)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
360,92
Економія при броні: -38,19 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
697,93
Економія при броні: -42,34 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -38,10 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
337,15
Економія при броні: -54,05 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
714,89
Економія при броні: -105,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
343,90
Економія при броні: -57,50 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
345,16
Економія при броні: -61,48 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
737,19
Економія при броні: -125,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
338,48
Економія при броні: -54,80 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
684,49
Економія при броні: -72,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,50
Економія при броні: -38,10 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
324,40
Економія при броні: -38,00 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
343,90
Економія при броні: -57,50 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
692,80
Економія при броні: -85,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
346,06
Економія при броні: -74,02 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
739,13
Економія при броні: -144,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
343,86
Економія при броні: -60,57 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
748,22
Економія при броні: -83,96 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бепантен® мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
318,60 грн
Бепантен® мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
754,07
Економія при броні: -89,81 грн