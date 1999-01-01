Київ
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X03

Декспантенол

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
D03AПРЕПАРАТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАГОЄННЮ (РУБЦЮВАННЮ) РАН
D03A XРізні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X03Декспантенол
Сортування: По популярності
Бепантен®
Бепантен®
Крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
від 267,46 грн
в 941 аптеці
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Бепантен®
Бепантен®
Мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
від 265,96 грн
в 916 аптеках
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Бепантен®
Бепантен®
Мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
від 568,45 грн
в 772 аптеках
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Пантенол-Тева
Пантенол-Тева
Мазь 5 % туба 35 г №1
Тева Україна
від 183,33 грн
в 730 аптеках
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Пантенол аерозоль
Пантенол аерозоль
Піна нашкірна контейнер 116 г №1
Мікрофарм
від 78,05 грн
в 663 аптеках
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Бепантен®
Бепантен®
Крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
від 597,27 грн
в 639 аптеках
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Пантенол аерозоль
Пантенол аерозоль
Піна нашкірна контейнер 58 г №1
Мікрофарм
від 68,18 грн
в 494 аптеках
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Пантекрем®
Пантекрем®
Крем 5 % туба 30 г №1
Фітофарм
від 156,89 грн
в 316 аптеках
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Пантенол
Пантенол
Мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
від 66,93 грн
в 101 аптеці
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Пантенол-Здоров'я
Пантенол-Здоров'я
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
від 81,90 грн
в 32 аптеках
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Пантенол-Здоров'я
Пантенол-Здоров'я
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
від 63,10 грн
в 10 аптеках
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Пантенол аерозоль
Пантенол аерозоль
Піна нашкірна контейнер 116 г тм arbor vitae №1
Мікрофарм
від 150,00 грн
в 5 аптеках
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Пантенол-Здоров'я Аерозоль
Пантенол-Здоров'я Аерозоль
Піна нашкірна 50 мг/г балон 58.5 г №1
Корпорація Здоров'я
від 81,20 грн
в 1 аптеці інших міст
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Пантенол
Пантенол
Піна нашкірна 50 мг/г балон 116 г №1
Мультіспрей
від 115,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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Декспантен
Декспантен
Мазь для зовнішнього застосування 50 мг/г туба 30 г №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
Пантенол спрей
Пантенол спрей
Піна нашкірна контейнер під тиском 130 г №1
Др. Манн
Немає в наявності
Д-Пантенол
Д-Пантенол
Мазь 5 % туба 50 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Немає в наявності
Д-Пантенол
Д-Пантенол
Мазь 5 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Немає в наявності
Хепідерм Форте Аерозоль
Хепідерм Форте Аерозоль
Піна нашкірна балон 117 г №1
Здоров'я ФК
Немає в наявності
Хепідерм-Здоров'я
Хепідерм-Здоров'я
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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