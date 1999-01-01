Київ
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X03
Декспантенол
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
D03A
ПРЕПАРАТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАГОЄННЮ (РУБЦЮВАННЮ) РАН
D03A X
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X03
Декспантенол
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Бепантен®
Крем 5 % туба 30 г №1
Байєр
від
267,46
грн
в 941 аптеці
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Бепантен®
Мазь 5 % туба 30 г №1
Байєр
від
265,96
грн
в 916 аптеках
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Бепантен®
Мазь 5 % туба 100 г №1
Байєр
від
568,45
грн
в 772 аптеках
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Пантенол-Тева
Мазь 5 % туба 35 г №1
Тева Україна
від
183,33
грн
в 730 аптеках
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Пантенол аерозоль
Піна нашкірна контейнер 116 г №1
Мікрофарм
від
78,05
грн
в 663 аптеках
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Бепантен®
Крем 5 % туба 100 г №1
Байєр
від
597,27
грн
в 639 аптеках
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Пантенол аерозоль
Піна нашкірна контейнер 58 г №1
Мікрофарм
від
68,18
грн
в 494 аптеках
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Пантекрем®
Крем 5 % туба 30 г №1
Фітофарм
від
156,89
грн
в 316 аптеках
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Пантенол
Мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Хемофарм
від
66,93
грн
в 101 аптеці
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Пантенол-Здоров'я
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 30 г №1
Корпорація Здоров'я
від
81,90
грн
в 32 аптеках
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Пантенол-Здоров'я
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
від
63,10
грн
в 10 аптеках
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Пантенол аерозоль
Піна нашкірна контейнер 116 г тм arbor vitae №1
Мікрофарм
від
150,00
грн
в 5 аптеках
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Пантенол-Здоров'я Аерозоль
Піна нашкірна 50 мг/г балон 58.5 г №1
Корпорація Здоров'я
від
81,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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Пантенол
Піна нашкірна 50 мг/г балон 116 г №1
Мультіспрей
від
115,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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Декспантен
Мазь для зовнішнього застосування 50 мг/г туба 30 г №1
Фармтехнологія
Немає в наявності
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Пантенол спрей
Піна нашкірна контейнер під тиском 130 г №1
Др. Манн
Немає в наявності
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Д-Пантенол
Мазь 5 % туба 50 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Немає в наявності
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Д-Пантенол
Мазь 5 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Немає в наявності
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Хепідерм Форте Аерозоль
Піна нашкірна балон 117 г №1
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Хепідерм-Здоров'я
Крем для зовнішнього застосування 5 % туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
крем
крем д/зовн. застос.
мазь
мазь д/зовн. застос.
піна нашкірна
Дозування
5 %
50 мг/г
Пакування
балон 58.5 г
балон 116 г
балон 117 г
контейнер 58 г
контейнер 116 г
контейнер під тиском 130 г
туба 15 г
туба 25 г
туба 30 г
туба 35 г
туба 50 г
туба 100 г
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Виробник
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Байєр
Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Здоровье
Корпорація Здоров'я
Мультіспрей
Мікрофарм
Тева Україна
Фармтехнология
Фітофарм
Хемофарм
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