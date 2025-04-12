Бактробан крем не можна застосовувати інтраназально та для лікування захворювань очей.

Уникати потрапляння крему в очі. У разі випадкового потрапляння крему в очі їх слід ретельно промити водою до повного видалення залишків крему.

У разі виникнення поодиноких реакцій гіперчутливості або тяжких місцевих подразнень, що виникають при застосуванні крему/мазі, лікування слід припинити, видалити залишки крему/мазі та призначити альтернативний препарат для лікування ураження.

Як і при лікуванні іншими антибактеріальними препаратами, тривале застосування крему може призводити до надмірного росту нечутливих мікроорганізмів, у тому числі грибкової мікрофлори.

Є повідомлення про псевдомембранозний коліт при застосуванні антибіотиків, який може бути від легкої форми до стану, небезпечного для життя. Таким чином, важливо розглянути його діагноз у пацієнтів, у яких розвивається діарея під час або після застосування антибіотиків. Хоча це менш імовірно при місцевому застосуванні мупіроцину, якщо діарея є подовженою чи значною або пацієнт відчуває біль у животі, лікування слід негайно припинити і пацієнта продіагностувати.

Бактробан крем містить цетиловий спирт та стеариновий спирт. Ці неактивні інгредієнти можуть спричиняти місцеві реакції шкіри (наприклад контактний дерматит).

Ниркова недостатність. Пацієнти літнього віку: обмежень у застосуванні немає, якщо тільки під час лікування не виникають умови для всмоктування поліетиленгліколю, що входить до складу мазі Бактробан, і ознаки помірної чи тяжкої ниркової недостатності.

Бактробан мазь не можна застосовувати:

- для лікування захворювань очей;

- інтраназально;

- в поєднанні з катетерами;

- у ділянці катетеризації центральних вен.

Слід уникати потрапляння мазі в очі. Якщо це трапилось, очі необхідно ретельно промити водою до повного видалення залишків мазі.

Поліетиленгліколь може всмоктуватися через ранову поверхню або через ушкодження шкіри іншого роду та екскретуватися нирками. Як і інші мазі на основі поліетиленгліколю, Бактробан не слід застосовувати в умовах підвищеного всмоктування поліетиленгліколю, особливо при помірній і тяжкій нирковій недостатності.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми

Фертильність: немає даних щодо впливу крему/мазі на фертильність людей. Дослідження на тваринах показали відсутність ознак впливу на фертильність.

Вагітність: репродуктивні дослідження мупіроцину на тваринах не виявили ознак шкідливого впливу на плід. Достатні клінічні дані про застосування крему/мазі у період вагітності відсутні, крем/мазь можна застосовувати у період вагітності лише тоді, коли потенційна користь для матері буде переважати можливий ризик для дитини.

Годування грудьми: достатні дані про застосування крему/мазі у період годування грудьми відсутні. За необхідності лікування тріщин грудних сосків: перед годуванням дитини необхідно ретельно змити крем/мазь.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Повідомлень немає.

Діти. Застосування препарату для лікування дітей віком до 1 року не вивчали, тому Бактробан крем для цієї вікової групи пацієнтів не слід застосовувати. Бактробан мазь застосовують для лікування дітей віком від 2 міс.