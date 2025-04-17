Бактробан™ крем/мазь (Bactroban cream/ointment)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
402,95
Економія при броні: -47,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
311,40
Економія при броні: -36,32 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,30
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,30
Економія при броні: -0,10 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
303,64
Економія при броні: -9,11 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
323,86
Економія при броні: -9,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
311,40
Економія при броні: -36,32 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
319,04
Економія при броні: -9,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,00
Економія при броні: -4,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
311,40
Економія при броні: -36,32 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
3.3 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
311,40
Економія при броні: -36,32 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
320,10
Економія при броні: -9,60 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,80
Економія при броні: -5,60 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
4.1 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
311,40
Економія при броні: -36,32 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
4.2 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
301,62
Економія при броні: -9,05 грн