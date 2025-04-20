Бактробан™ крем/мазь (Bactroban cream/ointment)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,41
Економія при броні: -33,36 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,86
Економія при броні: -48,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,79
Економія при броні: -22,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,51
Економія при броні: -34,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,70
Економія при броні: -38,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,77
Економія при броні: -38,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
319,49
Економія при броні: -24,82 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
318,04
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,86
Економія при броні: -48,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
315,71
Економія при броні: -21,46 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,36
Економія при броні: -43,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,80
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,97
Економія при броні: -19,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,47
Економія при броні: -13,56 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
300,10
Економія при броні: -3,90 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт