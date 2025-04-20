Бактробан™ крем/мазь (Bactroban cream/ointment)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
310,63
Економія при броні: -10,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,30
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
305,73
Економія при броні: -28,73 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
300,10
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
311,66
Економія при броні: -10,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,20
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
313,42
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
313,17
Економія при броні: -12,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
319,61
Економія при броні: -24,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
311,45
Економія при броні: -32,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,30
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
315,92
Економія при броні: -15,14 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
307,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
311,09
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
313,17
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
292,25
Економія при броні: -15,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
313,39
Економія при броні: -25,01 грн