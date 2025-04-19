Бактробан™ крем/мазь (Bactroban cream/ointment)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Львів
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,20
Економія при броні: -5,30 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,30
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,90
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
300,10
Економія при броні: -3,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,80
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
315,98
Економія при броні: -19,26 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 3
2.0 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,90
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
2.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
3.0 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,10
Економія при броні: -0,20 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
323,72
Економія при броні: -9,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 95
3.1 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Любінська, 89
3.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 1
3.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,30
Економія при броні: -0,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
3.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт