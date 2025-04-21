Бактробан™ крем/мазь (Bactroban cream/ointment)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
316,95
Економія при броні: -27,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,30
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
309,06
Економія при броні: -13,72 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,00
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,30
Економія при броні: -1,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,30
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
322,57
Економія при броні: -42,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
319,45
Економія при броні: -25,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,00
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
317,04
Економія при броні: -36,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,30
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
315,66
Економія при броні: -17,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,21
Економія при броні: -16,27 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
322,11
Економія при броні: -26,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,00
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
321,06
Економія при броні: -40,55 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт