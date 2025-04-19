Бактробан™ крем/мазь (Bactroban cream/ointment)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,00
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
301,60
Економія при броні: -4,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
331,85
Економія при броні: -11,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
322,20
Економія при броні: -26,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
314,06
Економія при броні: -18,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,20
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
311,81
Економія при броні: -29,12 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
301,20
Економія при броні: -3,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
4.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
300,10
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,00
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,20
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
313,07
Економія при броні: -26,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
312,80
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
316,65
Економія при броні: -22,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт