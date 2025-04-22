Бактробан™ крем/мазь (Bactroban cream/ointment)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,90
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,00
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
320,05
Економія при броні: -20,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
315,52
Економія при броні: -21,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
315,80
Економія при броні: -15,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,80
Економія при броні: -5,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березна, вул. Гагаріна, 48-А
35.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,00
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
307,34
Економія при броні: -18,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Героїв АТО, 5
63.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
64.1 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 8
64.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,00
Економія при броні: -5,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Г
64.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,30
Економія при броні: -0,70 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 1
65.0 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Шевченка Тараса, 61-А
65.1 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Франка Івана, 46
72.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт