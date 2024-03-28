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Активні речовини — “М”МУПІРОЦИН (MUPIROCINUM)

МУПІРОЦИН (MUPIROCINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Бондерм мазь, 20 мг/г, туба, 15 г, № 1; Белупо
Бондерм Мазь, 20 мг/г, туба, 15 г, № 1 Белупо
В 308 аптеках
від 172,11 грн
Ціни в аптеках
Бактопік мазь назальна, 2 %, туба алюмінієва, 3 г, № 1; Гледфарм
Бактопік Мазь назальна, 2 %, туба алюмінієва, 3 г, № 1 Гледфарм
В 196 аптеках
від 103,94 грн
Ціни в аптеках
Бактробан™ мазь назальна, 2 %, туба, 3 г, № 1; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бактробан™ Мазь назальна, 2 %, туба, 3 г, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 71 аптеці
від 193,63 грн
Ціни в аптеках
Бактробан™ мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бактробан™ Мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 2 аптеках
від 244,00 грн
Ціни в аптеках
Бактопік мазь, 2 %, туба алюмінієва, 15 г, № 1; Гледфарм
Бактопік Мазь, 2 %, туба алюмінієва, 15 г, № 1 Гледфарм
В 2 аптеках інших міст
від 185,75 грн
Ціни в інших містах
Бактіаліс мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бактіаліс Мазь, 2 %, туба, 15 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності

бактеріостатична, бактеріоцидна; а/б, що виробляється шляхом ферментації м/о Pseudomonas fluorescens; інгібує синтез білка в бактеріальній клітині; не має перехресної резистентності до інших а/б; при застосуванні в мінімально інгібуючих концентраціях має бактеріостатичні, а при застосуванні у більш високих концентраціях - бактерицидні властивості; in vitro активний проти грам(+) аеробів (Staph. аureus, Staph. epidermidis (включаючи штами, резистентні до метициліну та беталактамазопродукуючі штами), інших коагулазонегативних штамів стафілококів (включаючи метицилінрезистентні штами); Str. species; грам(-) аеробів: Haemophilis influenzae та Escherichia coli; препарат погано проникає крізь неушкоджені шкірні покрови; у разі абсорбції крізь уражену шкіру метаболізується до мікробіологічно неактивного метаболіту монієвої кислоти та швидко виводиться з організму нирками.

крем: місцеве лікування вторинних бактеріальних інфекційних ускладнень при травматичних ушкодженнях (невеликі рвані рани, зашиті рани або садна довжиною до 10 см або до 100 см2 за площею); мазь застосовується для лікування бактеріальних інфекцій шкіри, таких як імпетиго, фолікуліт, фурункульоз.

дорослим, дітям та хворим похилого віку рекомендовано застосовувати до 3 р/добу, наносити невелику кількість тонким шаром на уражену ділянку шкіри, протягом 10 днів, залежно від ефективності; можна накладати під пов’язку; не змішувати з іншими препаратами, тому що при розведенні крему або мазі зменшується їх антибактеріальна активність та може втрачатись стабільність діючої речовини.

гіперчутливість до препарату; мазь для зовнішнього застосування не призначена для офтальмологічного та інтраназального застосування.

реакції гіперчутливості у місці нанесення, включаючи кропив’янку, свербіж, еритему, відчуття печіння, висипання, екзему, сухість шкіри; головний біль, запаморочення; нудота, абдомінальний біль, виразковий стоматит; вторинне інфікування ран; системні АР; посилення ексудації, припухлість у місці нанесення мазі, контактний дерматит.