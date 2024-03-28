МУПІРОЦИН (MUPIROCINUM) Діюча речовина
бактеріостатична, бактеріоцидна; а/б, що виробляється шляхом ферментації м/о Pseudomonas fluorescens; інгібує синтез білка в бактеріальній клітині; не має перехресної резистентності до інших а/б; при застосуванні в мінімально інгібуючих концентраціях має бактеріостатичні, а при застосуванні у більш високих концентраціях - бактерицидні властивості; in vitro активний проти грам(+) аеробів (Staph. аureus, Staph. epidermidis (включаючи штами, резистентні до метициліну та беталактамазопродукуючі штами), інших коагулазонегативних штамів стафілококів (включаючи метицилінрезистентні штами); Str. species; грам(-) аеробів: Haemophilis influenzae та Escherichia coli; препарат погано проникає крізь неушкоджені шкірні покрови; у разі абсорбції крізь уражену шкіру метаболізується до мікробіологічно неактивного метаболіту монієвої кислоти та швидко виводиться з організму нирками.
крем: місцеве лікування вторинних бактеріальних інфекційних ускладнень при травматичних ушкодженнях (невеликі рвані рани, зашиті рани або садна довжиною до 10 см або до 100 см2 за площею); мазь застосовується для лікування бактеріальних інфекцій шкіри, таких як імпетиго, фолікуліт, фурункульоз.
дорослим, дітям та хворим похилого віку рекомендовано застосовувати до 3 р/добу, наносити невелику кількість тонким шаром на уражену ділянку шкіри, протягом 10 днів, залежно від ефективності; можна накладати під пов’язку; не змішувати з іншими препаратами, тому що при розведенні крему або мазі зменшується їх антибактеріальна активність та може втрачатись стабільність діючої речовини.
гіперчутливість до препарату; мазь для зовнішнього застосування не призначена для офтальмологічного та інтраназального застосування.
реакції гіперчутливості у місці нанесення, включаючи кропив’янку, свербіж, еритему, відчуття печіння, висипання, екзему, сухість шкіри; головний біль, запаморочення; нудота, абдомінальний біль, виразковий стоматит; вторинне інфікування ран; системні АР; посилення ексудації, припухлість у місці нанесення мазі, контактний дерматит.