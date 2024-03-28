бактеріостатична, бактеріоцидна; а/б, що виробляється шляхом ферментації м/о Pseudomonas fluorescens; інгібує синтез білка в бактеріальній клітині; не має перехресної резистентності до інших а/б; при застосуванні в мінімально інгібуючих концентраціях має бактеріостатичні, а при застосуванні у більш високих концентраціях - бактерицидні властивості; in vitro активний проти грам(+) аеробів (Staph. аureus, Staph. epidermidis (включаючи штами, резистентні до метициліну та беталактамазопродукуючі штами), інших коагулазонегативних штамів стафілококів (включаючи метицилінрезистентні штами); Str. species; грам(-) аеробів: Haemophilis influenzae та Escherichia coli; препарат погано проникає крізь неушкоджені шкірні покрови; у разі абсорбції крізь уражену шкіру метаболізується до мікробіологічно неактивного метаболіту монієвої кислоти та швидко виводиться з організму нирками.