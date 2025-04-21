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Бактробан™
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Бактробан™
крем/мазь
(Bactroban
cream/ointment
)
Вінниця
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Літин, вул. Соборна, 33
31.3 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
296,04
Економія при броні:
-3,33 грн
292,71
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
52.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
301,20
Економія при броні:
-3,80 грн
297,40
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Соборності, 17
52.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
313,74
Економія при броні:
-39,87 грн
273,87
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
276,00
Економія при броні:
-8,28 грн
267,72
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 118
61.6 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Шаргород, вул. Чорновола В'ячеслава, 9-К
63.0 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,20
Економія при броні:
-4,80 грн
297,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 14
65.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
295,90
Економія при броні:
-0,20 грн
295,70
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Летичів, вул. Соборна, 8
65.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
294,92
Економія при броні:
-2,22 грн
292,70
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Ширпала Леоніда, 13/1
65.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
295,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 13
65.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
301,20
Економія при броні:
-5,50 грн
295,70
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 88
67.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
295,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Іванопіль, вул. Незалежності, 39
72.5 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
291,32
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
289,00
Економія при броні:
-8,67 грн
280,33
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 13/2
73.3 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
296,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 37-А
74.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,20
Економія при броні:
-4,80 грн
297,40
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 37-А
74.8 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,20
Економія при броні:
-4,80 грн
297,40
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 113
75.9 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
301,60
Економія при броні:
-4,90 грн
296,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 129
76.2 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 41
77.4 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
297,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
77.7 км
Бактробан мазь 2 % туба 15 г №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
302,20
Економія при броні:
-4,80 грн
297,40
грн
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