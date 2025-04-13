розчин Екзодерил слід наносити на уражену поверхню шкіри та сусідні з нею ділянки 1 раз на добу після її ретельного очищення та висушення, захоплюючи близько 1 см здорової ділянки шкіри по краях зони ураження.

Тривалість лікування: при дерматомікозах — 2–4 тиж (у разі необхідності — до 8 тиж); при кандидозах — 4 тиж; при інфекціях нігтів — до 6 міс.

При грибкових захворюваннях нігтів препарат рекомендується застосовувати 2 рази на добу. Перед першим застосуванням необхідно максимально видалити уражену частину нігтя ножицями або пилкою для нігтів (для полегшення цієї процедури за рекомендацією лікаря нігті можна обробити спеціальним розм’якшувальним засобом).

Для запобігання рецидивам лікування препаратом слід продовжувати не менше 2 тиж після зникнення основних симптомів захворювання.

Діти. Даних щодо ефективності та безпеки застосування препарату у дітей недостатньо, тому не рекомендується призначати Екзодерил пацієнтам цієї вікової категорії.