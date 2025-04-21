ЕКЗОДЕРИЛ® розчин нашкірний (EXODERIL® solution for external use)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
371,52
Економія при броні: -51,25 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
549,94
Економія при броні: -74,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -123,40 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -154,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
388,80 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
555,58
Економія при броні: -66,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
376,80
Економія при броні: -86,30 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
549,70
Економія при броні: -106,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
374,99
Економія при броні: -60,38 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
577,29
Економія при броні: -92,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
367,73
Економія при броні: -53,12 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
557,77
Економія при броні: -72,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
388,80 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -154,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
388,80 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -154,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -123,40 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -154,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
355,67
Економія при броні: -73,06 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
584,14
Економія при броні: -101,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
373,58
Економія при броні: -41,66 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
575,12
Економія при броні: -92,59 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
364,73
Економія при броні: -32,81 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
579,72
Економія при броні: -97,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
546,70
Економія при броні: -103,00 грн