ЕКЗОДЕРИЛ® розчин нашкірний (EXODERIL® solution for external use)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
364,10
Економія при броні: -68,96 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
535,62
Економія при броні: -68,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
377,20
Економія при броні: -83,30 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
616,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
335,01
Економія при броні: -51,75 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
570,26
Економія при броні: -77,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -120,00 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
549,70
Економія при броні: -95,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -120,00 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -143,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
376,80
Економія при броні: -82,90 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
636,70
Економія при броні: -182,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
366,15
Економія при броні: -45,41 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
563,68
Економія при броні: -70,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
364,28
Економія при броні: -43,54 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
558,85
Економія при броні: -65,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
376,80
Економія при броні: -82,90 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
640,00
Економія при броні: -185,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
376,80
Економія при броні: -82,90 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
547,20
Економія при броні: -92,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
335,42
Економія при броні: -47,74 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
568,12
Економія при броні: -75,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
334,74
Економія при броні: -47,06 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
565,09
Економія при броні: -72,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -120,00 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
547,20
Економія при броні: -92,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
335,22
Економія при броні: -50,88 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
547,21
Економія при броні: -107,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
374,11
Економія при броні: -53,37 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
540,97
Економія при броні: -61,10 грн