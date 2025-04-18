ЕКЗОДЕРИЛ® розчин нашкірний (EXODERIL® solution for external use)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 925 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -109,70 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -135,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
388,80 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -135,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
549,20
Економія при броні: -117,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
450,10
Економія при броні: -96,67 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
636,70
Економія при броні: -136,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
398,45
Економія при броні: -68,30 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
555,28
Економія при броні: -109,03 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
414,20
Економія при броні: -88,90 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
639,00
Економія при броні: -137,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
368,03
Економія при броні: -48,47 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
565,71
Економія при броні: -83,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
400,70
Економія при броні: -96,50 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -135,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз