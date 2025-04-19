ЕКЗОДЕРИЛ® розчин нашкірний (EXODERIL® solution for external use)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 282 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
355,46
Економія при броні: -25,81 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
560,81
Економія при броні: -84,47 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
371,35
Економія при броні: -41,70 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
540,05
Економія при броні: -63,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
391,39
Економія при броні: -22,33 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
612,97
Економія при броні: -130,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -118,50 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -151,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
376,80
Економія при броні: -81,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
373,80
Економія при броні: -46,08 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
574,58
Економія при броні: -98,34 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
336,90
Економія при броні: -50,65 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
537,55
Економія при броні: -100,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -118,50 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
546,70
Економія при броні: -100,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
348,64
Економія при броні: -20,92 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
566,68
Економія при броні: -90,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
396,41
Економія при броні: -68,58 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
370,23
Економія при броні: -34,33 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
572,18
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
368,48
Економія при броні: -66,39 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
566,41
Економія при броні: -96,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
369,77
Економія при броні: -67,68 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
584,47
Економія при броні: -114,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
341,19
Економія при броні: -51,66 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
554,57
Економія при броні: -83,68 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз