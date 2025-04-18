ЕКЗОДЕРИЛ® розчин нашкірний (EXODERIL® solution for external use)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 388 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
342,64
Економія при броні: -47,98 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
555,63
Економія при броні: -83,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
354,41
Економія при броні: -55,28 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
544,74
Економія при броні: -112,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
636,70
Економія при броні: -177,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -105,80 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -138,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
375,50
Економія при броні: -67,40 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
549,70
Економія при броні: -90,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
365,51
Економія при броні: -53,27 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
543,80
Економія при броні: -96,00 грн