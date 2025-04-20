ЕКЗОДЕРИЛ® розчин нашкірний (EXODERIL® solution for external use)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
360,00
Економія при броні: -48,00 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
552,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
353,04
Економія при броні: -21,92 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
507,40
Економія при броні: -81,32 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
339,28
Економія при броні: -50,08 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
574,74
Економія при броні: -81,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -123,70 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -157,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
345,00
Економія при броні: -36,00 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
345,00
Економія при броні: -33,00 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
400,70
Економія при броні: -110,50 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
636,70
Економія при броні: -196,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
342,99
Економія при броні: -14,27 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
581,59
Економія при броні: -24,19 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
636,20
Економія при броні: -196,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
388,28
Економія при броні: -58,32 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
480,32
Економія при броні: -43,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
396,60
Економія при броні: -86,11 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
611,29
Економія при броні: -126,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
407,75
Економія при броні: -92,63 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
594,78
Економія при броні: -123,83 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
388,80 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
347,51
Економія при броні: -62,79 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
485,35
Економія при броні: -14,82 грн