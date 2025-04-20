ЕКЗОДЕРИЛ® розчин нашкірний (EXODERIL® solution for external use)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
376,80
Економія при броні: -84,20 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
370,27
Економія при броні: -58,06 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
492,29
Економія при броні: -38,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
350,00
Економія при броні: -33,00 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
538,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
353,31
Економія при броні: -17,56 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
551,41
Економія при броні: -35,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
335,41
Економія при броні: -43,83 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
531,85
Економія при броні: -79,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
362,56
Економія при броні: -53,08 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
555,17
Економія при броні: -72,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
336,73
Економія при броні: -65,10 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
489,88
Економія при броні: -56,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -121,30 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
546,70
Економія при броні: -101,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
355,42
Економія при броні: -67,09 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
564,82
Економія при броні: -82,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
340,53
Економія при броні: -64,42 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
603,14
Економія при броні: -127,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
377,20
Економія при броні: -84,60 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
375,34
Економія при броні: -65,86 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
542,75
Економія при броні: -116,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
337,47
Економія при броні: -61,36 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
573,28
Економія при броні: -97,64 грн