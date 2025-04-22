ЕКЗОДЕРИЛ® розчин нашкірний (EXODERIL® solution for external use)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
400,70
Економія при броні: -105,10 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
546,70
Економія при броні: -97,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
345,67
Економія при броні: -10,37 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
509,16
Економія при броні: -15,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
341,50
Економія при броні: -45,90 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
549,20
Економія при броні: -99,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -118,30 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
625,30
Економія при броні: -175,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
339,69
Економія при броні: -50,65 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
575,44
Економія при броні: -94,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -118,30 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -148,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
412,03
Економія при броні: -25,15 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
496,29
Економія при броні: -56,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
413,90
Економія при броні: -118,30 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
549,70
Економія при броні: -100,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
347,52
Економія при броні: -58,48 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
534,40
Економія при броні: -53,81 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
388,80 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -148,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
364,51
Економія при броні: -43,47 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
555,70
Економія при броні: -66,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
338,58
Економія при броні: -49,54 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
578,84
Економія при броні: -98,25 грн