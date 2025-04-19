ЕКЗОДЕРИЛ® розчин нашкірний (EXODERIL® solution for external use)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 283 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
374,34
Економія при броні: -32,66 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
573,78
Економія при броні: -46,79 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
348,28
Економія при броні: -11,45 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
580,07
Економія при броні: -47,33 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
343,31
Економія при броні: -28,17 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
562,06
Економія при броні: -76,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
374,49
Економія при броні: -59,35 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
574,56
Економія при броні: -89,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
414,20
Економія при броні: -117,50 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70
Економія при броні: -150,10 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 10 мл №1
Сандоз
388,80 грн
Екзодерил® розчин нашкірний 1 % флакон 20 мл №1
Сандоз
597,70 грн