Цинатропил®-Здоров'я (Cinatropil-Zdorovye)
Цинатропил ® -Здоров'я інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: пірацетам, цинаризин;
1 капсула містить пірацетаму 400 мг, цинаризину 25 мг;
допоміжні речовини: кальцію гідрофосфат, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат; оболонка капсули містить титану діоксид (Е 171), желатин.
Лікарська форма
Капсули тверді.
Основні фізико-хімічні властивості: тверді желатинові капсули білого кольору. Вміст капсули — суміш гранул і порошку білого або білого з жовтуватим відтінком кольору. Допускається наявність агломератів часток порошку. На капсулу допускається наносити товарний знак підприємства — ЗТ.
Фармакотерапевтична група
Психостимулюючі та ноотропні засоби.
Код АТХ N06B Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Цинатропил®-Здоров’я – комбінований препарат. Активними компонентами лікарського засобу є пірацетам, циклічна похідна γ-аміномасляної кислоти, і цинаризин — селективний блокатор кальцієвих каналів.
Пірацетам є ноотропним засобом, що діє на мозок, покращуючи когнітивні (пізнавальні) функції, такі як здатність до навчання, пам’ять, увага, а також розумову працездатність. Механізмів впливу препарату на центральну нервову систему, імовірно, кілька: зміна швидкості поширення збудження у головному мозку; посилення метаболічних процесів у нервових клітинах; поліпшення мікроциркуляції шляхом впливу на реологічні характеристики крові, не спричиняючи при цьому судинорозширювальної дії. Покращує зв’язки між півкулями головного мозку і синаптичну провідність у неокортикальних структурах. Після тривалого застосування препарату пацієнтам зі зниженням мозкових функцій відзначається покращення когнітивних функцій, покращення уваги.
Цинаризин пригнічує скорочення клітин гладких васкулярних м’язів шляхом блокування кальцієвих каналів. Додатково до прямого кальцієвого антагонізму цинаризин знижує скорочувальну дію вазоактивних речовин, таких як норепінефрин і серотонін, шляхом блокування контрольованих ними рецепторів кальцієвих каналів. Блокада надходження кальцію до клітин залежить від різновиду тканини, результатом її є антивазоконстрикторні дії без впливу на артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень. Цинаризин може у подальшому поліпшувати недостатню мікроциркуляцію шляхом підвищення еластичності мембрани еритроцитів і зниження в’язкості крові. Збільшується клітинна резистентність до гіпоксії. Цинаризин пригнічує стимуляцію вестибулярної системи, що в результаті спричиняє пригнічення ністагму та інших автономних розладів. Цинаризин запобігає виникненню гострих нападів запаморочення.
Фармакокінетика.
Препарат швидко та повністю всмоктується у шлунково-кишковому тракті. Цинаризин досягає пікових концентрацій у плазмі крові через годину після орального застосування. Повністю метаболізується. Зв’язується на 91% з білками крові. 60% виводиться у незміненому вигляді з калом, залишкові кількості — із сечею у вигляді метаболітів.
Максимальна плазмова концентрація пірацетаму досягається через 2-6 годин. Пірацетам вільно проникає крізь гематоенцефалічний бар’єр, виводиться із сечею у незміненому вигляді.
Показання
- Хронічна та латентна недостатність мозкового кровообігу при атеросклерозі та артеріальній гіпертензії; ангіодистонічний ішемічний інсульт мозку та стан після перенесеного інсульту мозку.
- Посттравматична церебрастенія.
- Енцефалопатія різного походження.
- Психоорганічний синдром з переважанням порушення пам’яті та інших когнітивних функцій або порушення емоційно-вольової сфери.
- Лабіринтопатії — запаморочення, шум у вухах, нудота, блювання, ністагм.
- Синдром Меньєра.
- Профілактика кінетозів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до пірацетаму, цинаризину або до будь-якого допоміжного компонента лікарського засобу; індивідуальна чутливість до похідних піролідону.
Тяжка ниркова недостатність, гостре порушення мозкового кровообігу (геморагічний інсульт), хорея Хантінгтона, паркінсонізм, підвищення внутрішньоочного тиску, психомоторне збудження.
Період вагітності або годування груддю.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При одночасному вживанні алкоголю та застосуванні препаратів, що пригнічують центральну нервову систему (ЦНС), трициклічних антидепресантів може підсилюватися їх седативна дія.
Препарат потенціює дію ноотропних, антигіпертензивних і судинорозширювальних засобів. Застосування разом із судинорозширювальними препаратами посилює його дію, а наявність цинаризину знижує активність гіпертензивних засобів.
Цинатропил®-Здоров’я посилює активність тиреоїдних гормонів і може спричинити тремор та неспокій.
Діагностичне втручання: через свій антигістамінний ефект цинаризин, який входить до складу препарату, може маскувати позитивні реакції щодо факторів реактивності шкіри при проведенні шкірної проби, тому його використання слід припинити за 4 дні до її проведення.
Протиепілептичні лікарські засоби: не відзначено взаємодії з карбамазепіном, фенітоїном, фенобарбіталом, вальпроатом натрію (інформація грунтується на відомих даних застосування пірацетаму в дозі 20 мг/добу щоденно протягом 4 тижнів).
Може посилити дію оральних антикоагулянтів.
Аценокумарол.
У хворих із тяжким перебігом рецидивуючого тромбозу застосування пірацетаму у високих дозах (9,6 г/добу) не впливало на дозування аценокумаролу для досягнення значення протромбінового часу (МНВ — міжнародного нормалізованого відношення) 2,5-3,5, але при його одночасному застосуванні відзначалося значне зниження рівня агрегації тромбоцитів, рівня фібриногену, факторів Віллебранда [коагуляційна активність (VIII: C); кофактор ристоцетину (VIII: vW: Rco) та протеїн у плазмі (VIII: vW: Ag)], в’язкості крові і плазми крові.
Фармакокінетичні взаємодії.
Імовірність зміни фармакодинаміки пірацетаму під дією інших лікарських засобів низька, оскільки 90% пірацетаму виводиться у незміненому вигляді з сечею.
In vitro пірацетам не пригнічує цитохром Р450 ізоформи CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 і 4A9/11 у концентрації 142, 426, 1422 мкг/мл.
При концентрації 1422 мкг/мл відзначено незначне пригнічення CYP2A6 (21%) і 3А4/5 (11%). Однак рівень Ki цих двох CYP-ізомерів достатній при перевищенні 1422 мкг/мл. Тому метаболічна взаємодія з препаратами, що піддаються біотрансформації цими ферментами, малоймовірна.
Особливості застосування
Ниркова недостатність.
Препарат з обережністю призначати пацієнтам із захворюваннями нирок. У випадках легкої або помірної ниркової недостатності рекомендується зменшити терапевтичну дозу або збільшити інтервал між застосуваннями, особливо якщо кліренс креатиніну < 60 мл/хв.
Печінкова недостатність.
Препарат з обережністю призначати пацієнтам із печінковою недостатністю. Необхідно слідкувати за рівнями печінкових ферментів у пацієнтів із порушеннями функції печінки.
Пацієнти літнього віку.
При довготривалій терапії пацієнтів літнього віку рекомендується регулярний контроль показників функції нирок, при необхідності слід коректувати дозу залежно від результатів дослідження кліренсу креатиніну.
Лікарський засіб проникає через фільтрувальні мембрани апаратів для гемодіалізу.
Застосування препарату слід уникати при порфірії.
Вплив на лабораторні аналізи.
Препарат може дати хибнопозитивний результат при проведенні допінгового контролю у спортсменів, а також при визначенні радіоактивного йоду, зважаючи на наявність йодовмісних барвників в оболонці капсули.
Вплив на агрегацію тромбоцитів.
У зв’язку з тим, що пірацетам знижує агрегацію тромбоцитів, необхідно з обережністю призначати препарат хворим із порушенням гемостазу, зі станами, що можуть супроводжуватися крововиливами (виразка шлунково-кишкового тракту), під час великих хірургічних операцій (включаючи стоматологічні втручання), хворим із симптомами тяжкої кровотечі або хворим, які мають в анамнезі геморагічний інсульт; а також пацієнтам, які застосовують антикоагулянти, тромбоцитарні антиагреганти, включаючи низькі дози ацетилсаліцилової кислоти.
Як і інші антигістамінні лікарські засоби, Цинатропил®-Здоров’я може спричиняти подразнення в епігастральній ділянці; застосування його після їди може зменшити явища подразнення шлунка.
Слід з особливою обережністю застосовувати лікарський засіб пацієнтам із хворобою Паркінсона.
Потрібно утримуватися від одночасного вживання алкоголю або антидепресантів, оскільки препарат може спричиняти сонливість, особливо на самому початку лікування (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності або годування груддю лікарський засіб не застосовувати.
У разі необхідності лікування препаратом слід припинити годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Слід дотримуватися обережності під час керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами, зважаючи на можливість виникнення побічних реакцій з боку центральної нервової системи.
Спосіб застосування та дози
Капсули Цинатропил®-Здоров’я застосовувати орально після їди, не розжовуючи, запиваючи водою.
Дорослим
По 1-2 капсули 3 рази на добу.
Курс лікування — 1-3 місяці залежно від тяжкості захворювання.
Не застосовувати довше 3 місяців без перерви! Можливе проведення 2-3 курсів на рік.
Діти
Не застосовувати.
Передозування
Симптоми: посилення проявів побічної дії препарату. У поодиноких випадках гострого передозування спостерігалися диспепсичні явища (діарея з кров’ю, біль у животі), зміна свідомості від сонливості до ступору та коми, блювання, екстрапірамідні симптоми, артеріальна гіпотензія. У дітей при передозуванні переважають реакції збудження — безсоння, неспокій, ейфорія, дратівливість, тремор, рідко — кошмари, галюцинації, судоми.
Лікування: викликати блювання, провести промивання шлунка (бажано протягом першої години після прийому внутрішньо), застосувати активоване вугілля. Проводити симптоматичну терапію. Можливе застосування гемодіалізу.
Побічні реакції
З боку нервової системи: гіперкінезія, атаксія, головний біль, порушення сну, безсоння, вестибулярні розлади, запаморочення, підвищення частоти нападів епілепсії/погіршення перебігу епілепсії, порушення рівноваги, тремор, гіперсомнія, летаргія, дискінезія, паркінсонізм, втомлюваність. Тривале застосування у хворих літнього віку може призвести до розвитку екстрапірамідних явищ.
З боку імунної системи: гіперчутливість, у тому числі анафілаксія, шкірні реакції.
З боку травного тракту: відчуття сухості у роті, диспепсія, абдомінальний біль, біль у верхній частині живота, дискомфорт у ділянці шлунка, діарея, холестатична жовтяниця, підвищене слиновиділення, нудота, блювання.
З боку шкіри: ангіоневротичний набряк, дерматити, свербіж, висипання, кропив’янка, фоточутливість, гіпергідроз (підвищена пітливість), лишаєподібний кератоз, еритематозний вовчак та червоний плескатий лишай.
З боку психіки: підвищена збудливість, знервованість, збентеження, сонливість, депресія, тривожність, галюцинації.
З боку кістково-м’язової системи: ригідність м’язів.
Інші: астенія, статеве збудження, геморагічні розлади.
При тривалому курсі лікування у поодиноких випадках може спостерігатися збільшення маси тіла.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Капсули тверді № 30 (10 × 3), № 60 (10 × 6) у блістерах у коробці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.