Цинатропил®-Здоров'я (Cinatropil-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
156,00
Економія при броні: -7,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
174,50
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
175,76
Економія при броні: -22,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
176,41
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
143,69
Економія при броні: -6,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
142,98
Економія при броні: -9,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
156,66
Економія при броні: -9,05 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
157,42
Економія при броні: -10,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
145,30
Економія при броні: -6,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,30
Економія при броні: -26,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
177,72
Економія при броні: -10,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
174,61
Економія при броні: -25,62 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
180,15
Економія при броні: -30,33 грн