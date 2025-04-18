Цинатропил®-Здоров'я (Cinatropil-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 598 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
166,40
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
132,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
106,40
Економія при броні: -14,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40
Економія при броні: -19,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
180,23
Економія при броні: -24,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
132,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
177,82
Економія при броні: -27,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
173,66
Економія при броні: -18,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
166,90
Економія при броні: -16,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
132,50 грн