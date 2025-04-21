Цинатропил®-Здоров'я (Cinatropil-Zdorovye)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
174,26
Економія при броні: -23,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
177,40
Економія при броні: -32,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
177,38
Економія при броні: -27,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40
Економія при броні: -24,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
143,55
Економія при броні: -12,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
166,40
Економія при броні: -21,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,30
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
177,04
Економія при броні: -28,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
88,06
Економія при броні: -13,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,30
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
176,38
Економія при броні: -26,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
179,51
Економія при броні: -29,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40
Економія при броні: -24,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я