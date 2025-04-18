Цинатропил®-Здоров'я (Cinatropil-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
171,35
Економія при броні: -18,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
175,39
Економія при броні: -20,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40
Економія при броні: -19,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,30
Економія при броні: -19,80 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
171,66
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
173,09
Економія при броні: -9,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
139,05
Економія при броні: -8,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
175,67
Економія при броні: -28,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
115,80
Економія при броні: -17,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
147,94
Економія при броні: -5,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
178,88
Економія при броні: -20,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
185,36
Економія при броні: -17,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,30
Економія при броні: -19,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
147,55
Економія при броні: -8,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
166,60
Економія при броні: -17,10 грн