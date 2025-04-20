Цинатропил®-Здоров'я (Cinatropil-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
170,90
Економія при броні: -20,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
155,22
Економія при броні: -7,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
166,40
Економія при броні: -20,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
162,00
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
162,00
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
151,60
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
136,22
Економія при броні: -5,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
139,76
Економія при броні: -9,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
141,33
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
175,18
Економія при броні: -33,28 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
179,61
Економія при броні: -26,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
140,58
Економія при броні: -9,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
123,24
Економія при броні: -4,59 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
162,00
Економія при броні: -32,40 грн