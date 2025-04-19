Цинатропил®-Здоров'я (Cinatropil-Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
173,56
Економія при броні: -26,09 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
179,20
Економія при броні: -31,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
175,62
Економія при броні: -39,07 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
149,00
Економія при броні: -8,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
157,10
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
178,38
Економія при броні: -31,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
149,00
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
145,35
Економія при броні: -22,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
178,54
Економія при броні: -31,44 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
174,18
Економія при броні: -20,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
177,82
Економія при броні: -30,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
176,98
Економія при броні: -29,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
174,10
Економія при броні: -5,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
156,20
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
176,86
Економія при броні: -9,33 грн