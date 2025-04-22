Цинатропил®-Здоров'я (Cinatropil-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40
Економія при броні: -16,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
166,56
Економія при броні: -5,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
83,20
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
179,35
Економія при броні: -32,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
110,82
Економія при броні: -8,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
176,36
Економія при броні: -24,75 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,30
Економія при броні: -16,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
177,33
Економія при броні: -30,16 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
177,40
Економія при броні: -24,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
171,05
Економія при броні: -23,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
178,76
Економія при броні: -31,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,30
Економія при броні: -16,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
178,55
Економія при броні: -24,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я