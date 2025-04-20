Цинатропил®-Здоров'я (Cinatropil-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
138,85
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
162,00
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
168,89
Економія при броні: -35,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
144,20
Економія при броні: -15,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
73,42
Економія при броні: -2,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
173,71
Економія при броні: -26,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
172,60
Економія при броні: -25,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
150,24
Економія при броні: -27,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
169,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
180,10
Економія при броні: -32,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
139,64
Економія при броні: -8,37 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
180,32
Економія при броні: -32,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
132,50
Економія при броні: -2,90 грн