Цинатропил®-Здоров'я (Cinatropil-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
176,61
Економія при броні: -39,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
174,64
Економія при броні: -7,36 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
132,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
140,47
Економія при броні: -8,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
166,40
Економія при броні: -21,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
132,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
179,93
Економія при броні: -19,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
173,29
Економія при броні: -22,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
177,40
Економія при броні: -32,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
173,53
Економія при броні: -22,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
181,30
Економія при броні: -9,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
177,80
Економія при броні: -24,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Цинатропил®-Здоров'я капсули тверді блістер №60
Корпорація Здоров'я
173,19
Економія при броні: -20,59 грн