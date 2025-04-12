фармакодинаміка. Ноофен є похідною речовиною ГАМК та фенілетиламіну.

Домінуючою є антигіпоксична та антиамнестична дія. Ноофен поліпшує пам’ять та увагу, сприяючи процесам навчання, підвищує фізичну та розумову працездатність. Психологічні показники (увага, пам’ять, швидкість і точність сенсорно-моторних реакцій) під впливом Ноофену покращуються. Встановлено, що Ноофен збільшує енергетичний потенціал нейрона за рахунок покращення функцій мітохондрій.

Також Ноофен має властивості транквілізатора: усуває психоемоційне напруження, тривожність, страх, емоційну лабільність, дратівливість, покращує сон, подовжує та посилює дію снодійних, наркотичних, нейролептичних і протисудомних засобів. Ноофен зв’язується в головному мозку винятково з рецепторами ГАМК-β, тому проявляє помірну заспокійливу дію, але не проявляє небажаного седативного ефекту: сонливості, запаморочення, зниження уваги та працездатності. Лікарський засіб подовжує латентний період і скорочує тривалість і вираженість ністагму, має антиепілептичну дію. Не впливає на холіно- та адренорецептори.

Ноофен помітно зменшує прояви астенії та вазовегетативні симптоми, включаючи головний біль, відчуття важкості в голові. У хворих з астенією і в емоційно лабільних осіб при застосуванні Ноофену покращується самопочуття без збудження.

Фармакокінетика. Абсорбція та розповсюдження. Лікарський засіб добре всмоктується після перорального застосування та добре проникає в усі тканини організму, добре проходить крізь ГЕБ (у тканину мозку проникає близько 0,1% введеної дози препарату, причому в осіб молодого і літнього віку значно більшою мірою). Найбільше зв’язування фенібуту відбувається в печінці (80%), воно не є специфічним.

Біотранформація та екскреція. 80−95% фенібуту метаболізується в печінці, метаболіти фармакологічно неактивні.

Розподіл у печінці та нирках близький до рівномірного, а в мозку та крові — нижче рівномірного. За 3 год помітну кількість введеного фенібуту виявляють у сечі, одночасно концентрація препарату в тканині мозку не знижується — його виявляють у мозку ще за 6 год. Наступного дня фенібут можна виявити лише в сечі; його визначають у сечі ще за 2 дні після прийому, але виявлена кількість становить лише 5% від введеної дози. При повторному введенні кумуляції не спостерігають.