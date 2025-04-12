Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Ноофен таблетки інструкція із застосування
Склад
Фенібут - 250 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Ноофен є похідною речовиною ГАМК та фенілетиламіну.
Домінуючою є антигіпоксична та антиамнестична дія. Ноофен поліпшує пам’ять та увагу, сприяючи процесам навчання, підвищує фізичну та розумову працездатність. Психологічні показники (увага, пам’ять, швидкість і точність сенсорно-моторних реакцій) під впливом Ноофену покращуються. Встановлено, що Ноофен збільшує енергетичний потенціал нейрона за рахунок покращення функцій мітохондрій.
Також Ноофен має властивості транквілізатора: усуває психоемоційне напруження, тривожність, страх, емоційну лабільність, дратівливість, покращує сон, подовжує та посилює дію снодійних, наркотичних, нейролептичних і протисудомних засобів. Ноофен зв’язується в головному мозку винятково з рецепторами ГАМК-β, тому проявляє помірну заспокійливу дію, але не проявляє небажаного седативного ефекту: сонливості, запаморочення, зниження уваги та працездатності. Лікарський засіб подовжує латентний період і скорочує тривалість і вираженість ністагму, має антиепілептичну дію. Не впливає на холіно- та адренорецептори.
Ноофен помітно зменшує прояви астенії та вазовегетативні симптоми, включаючи головний біль, відчуття важкості в голові. У хворих з астенією і в емоційно лабільних осіб при застосуванні Ноофену покращується самопочуття без збудження.
Фармакокінетика. Абсорбція та розповсюдження. Лікарський засіб добре всмоктується після перорального застосування та добре проникає в усі тканини організму, добре проходить крізь ГЕБ (у тканину мозку проникає близько 0,1% введеної дози препарату, причому в осіб молодого і літнього віку значно більшою мірою). Найбільше зв’язування фенібуту відбувається в печінці (80%), воно не є специфічним.
Біотранформація та екскреція. 80−95% фенібуту метаболізується в печінці, метаболіти фармакологічно неактивні.
Розподіл у печінці та нирках близький до рівномірного, а в мозку та крові — нижче рівномірного. За 3 год помітну кількість введеного фенібуту виявляють у сечі, одночасно концентрація препарату в тканині мозку не знижується — його виявляють у мозку ще за 6 год. Наступного дня фенібут можна виявити лише в сечі; його визначають у сечі ще за 2 дні після прийому, але виявлена кількість становить лише 5% від введеної дози. При повторному введенні кумуляції не спостерігають.
Показання Ноофен таблетки
астенічні та тривожно-невротичні стани: неспокій, страх, тривожність.
Безсоння, нічний неспокій у людей літнього віку.
Профілактика стресових станів перед операціями чи болючими діагностичними дослідженнями.
Хвороба Меньєра, запаморочення, пов’язані з дисфункцією вестибулярного аналізатора різного походження.
Профілактика кінетозу (специфічний стан, що характеризується нудотою, блюванням, прострацією та вестибулярною дисфункцією, спричиненими розташуванням у рухомому об’єкті, такому як корабель чи літак).
Заїкання, тики у дітей віком від 8 років до 14 років.
Як допоміжний засіб під час лікування абстинентного синдрому при алкоголізмі.
Застосування Ноофен таблетки
Ноофен застосовують перорально перед їжею. Таблетку ковтають цілою, запиваючи достатньою кількістю води.
При астенічних та тривожно-невротичних станах дорослим призначають по 250−500 мг (1−2 таблетки) 3 рази на добу. Найвищі разові дози: для дорослих — 750 мг, для пацієнтів літнього віку — 500 мг.
Курс лікування становить 2−3 тиж. У разі необхідності курс лікування можна збільшити до 4−6 тиж.
Дітям віком 8–14 років призначати по 250 мг (1 таблетка) 3 рази на добу.
Курс лікування становить 2−6 тиж.
Хвороба Меньєра, запаморочення, пов’язані з дисфункцією вестибулярного апарату різного походження. При дисфункції вестибулярного апарату інфекційного походження і хворобі Меньєра в період загострення Ноофен призначають по 750 мг (3 таблетки) 3 рази на добу протягом 5−7 днів, при зменшенні вираженості вестибулярних розладів — по 250−500 мг (1–2 таблетки) 3 рази на добу протягом 5−7 днів, а потім по 250 мг 1 раз на добу протягом 5 днів. При відносно легкому перебігу захворювань Ноофен застосовують по 250 мг (1 таблетка) 2 рази на добу протягом 5−7 днів, а потім — 250 мг 1 раз на добу протягом 7−10 днів.
Для усунення запаморочення при дисфункціях вестибулярного апарату судинного та травматичного генезу. Ноофен призначають по 250 мг 3 рази на добу протягом 12 днів.
Для профілактики кінетозу лікарський засіб приймають у дозі 250−500 мг одноразово за одну годину до передбачуваного початку хитавиці або при появі перших симптомів захитування.
Для купірування алкогольного абстинентного синдрому. Ноофен у перші дні лікування призначають по 250−500 мг 3 рази на добу і 750 мг на ніч, з поступовим зниженням добової дози до звичайної для дорослих.
Пацієнти з печінковою недостатністю. У пацієнтів з печінковою недостатністю високі дози препарату можуть викликати гепатотоксичність. Цій групі пацієнтів призначають нижчі дози.
Пацієнти з нирковою недостатністю. Немає даних щодо несприятливої дії Ноофену на пацієнтів з порушеннями функції нирок при прийомі терапевтичних доз.
Не спостерігалося розвитку лікарської залежності, синдрому відміни під час використання цього лікарського засобу.
Відомості про поодинокі випадки толерантності до фенібуту можна знайти в літературних джерелах.
Діти. Препарат можна застосовувати у дітей віком від 8 років.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.
Гостра ниркова недостатність.
Період вагітності та годування грудьми.
Побічна дія
Ноофен, як і інші лікарські засоби, може спричиняти побічні реакції, хоча вони проявляються не в усіх пацієнтів.
Класифікація побічних реакцій за частотою розвитку: дуже часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥1/1000 до <1/100); рідко (≥1/10 000 до <1/1000); дуже рідко (<1/10 000); частота невідома (неможливо визначити за доступними даними).
З боку нервової системи: частота невідома — сонливість (на початку лікування), головний біль та запаморочення (в дозах вище 2 г/добу при зниженні дози вираженість побічної дії зменшується).
З боку ШКТ: частота невідома — нудота (на початку лікування), блювання, діарея, біль в епігастральній ділянці.
З боку печінки та жовчовивідних шляхів: частота невідома — гепатотоксичність (при тривалому застосуванні високих доз).
З боку імунної системи: частота невідома — реакції гіперчутливості, включаючи кропив’янку, еритему, висип, ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, набряк язика.
З боку шкіри та підшкірних тканин: рідко — алергічні реакції (висип, свербіж).
Порушення психіки: частота невідома — емоційна лабільність, порушення сну (дані побічні реакції можуть спостерігатися у дітей при недотриманні інструкції для застосування).
Якщо під час лікування проявилися побічні реакції, які не вказані в даній інструкції, або будь-які із зазначених побічних реакцій виражені особливо сильно, слід звернутися до лікаря.
Особливості застосування
лікарський засіб слід застосовувати з обережністю у пацієнтів з патологією шлунка або кишечнику. Для захисту слизової оболонки від подразливої дії фенібуту цим пацієнтам призначають нижчі дози.
У разі тривалого лікування слід контролювати параметри крові та печінки.
Лікарський засіб містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід його застосовувати.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Дослідження на тваринах не виявили мутагенних, тератогенних або ембріотоксичних ефектів фенібуту. Немає достатніх та добре контрольованих досліджень щодо безпеки застосування фенібуту у вагітних. Тому застосування Ноофену в період вагітності або годування грудьми протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Пацієнтам, у яких під час лікування препаратом виникають сонливість, запаморочення або інші порушення з боку ЦНС, слід утримуватися від керування транспортними засобами або роботи з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Ноофен можна комбінувати з психотропними лікарськими засобами, знижуючи дози Ноофену та застосовуваних з ним лікарських засобів.
Ноофен посилює та подовжує дію снодійних, наркотичних, нейролептичних та протипаркінсонічних лікарських засобів.
Передозування
Ноофен — малотоксичний лікарський засіб: лише у добовій дозі 7–14 г у разі тривалого застосування він може бути гепатотоксичним. Дані щодо передозування відсутні.
Зазначені дози значно перевищують рекомендовану дозу (середня терапевтична доза становить 500−2000 мг).
Симптоми: сонливість, нудота, блювання, запаморочення.
При тривалому застосуванні високих доз можливий розвиток артеріальної гіпотензії, ГНН, еозинофілії та жирової дистрофії печінки.
Лікування: промивання шлунка. Терапія симптоматична.
Cпецифічного антидота немає.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.